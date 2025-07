Alkoholisierter Töfffahrer kracht in Oberriet SG in parkiertes Auto

Keystone-SDA

Ein 45-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagabend in Oberriet mit 1,24 Promille Alkohol im Blut von der Fahrbahn abgekommen und in ein parkiertes Auto geprallt. Er verletzte sich dabei leicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Roller. Dabei stürzte er und blieb einige Meter weiter verletzt liegen.

Der Pole begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Ihm wurde der Führerausweis für die Schweiz aberkannt.