am Wochenende vom 20. bis 23. Juni 2019

"Aladdin" mit Will Smith als Flaschengeist hat am Wochenende in der Deutschschweiz nach einem Unterbruch wieder die Spitze der Kinocharts erreicht. Den zweiten Platz erreichte "Men In Black: International", den dritten "Long Shot".

In der Westschweiz wurden die beiden Spitzenreiter in der Deutschschweiz von "Parasite" überflügelt. Im Tessin übernahm "The Secret Life Of Pets" die Spitze vor "Aladdin" und "Child's Play".

