Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 22. Mai 2018 17:25 publiziert 22. Mai 2018 - 17:25

Auch im Sequel "Deadpool 2" sieht sich der Mutant Wade Wilson mit kolossalen Problemen konfrontiert. In der Schweiz wollten das am Pfingstwochenende 90'000 der insgesamt 150'000 Kinogänger sehen. Weltweit spielte der Film an seinem Eröffnungswochenende weit über 300 Millionen Dollar ein. (zVg)

"Deadpool 2" hat sich am Pfingstwochenende an die Spitze der Schweizer Kinocharts gesetzt - in allen Landesteilen und überdeutlich. Für das Sequel über einen schusseligen Antihelden wurden vier bis fünf Mal so viele Tickets abgesetzt wie für die nachfolgenden Filme.

Zweiter wurde in der Romandie und im Tessin der Vorwochenerste "Avengers: Infinity War (3D)". In der Deutschschweiz hingegen vermochte sich Amy Schumer als selbstverliebtes Mauerblümchen in "I Feel Pretty" ganz knapp auf dem zweiten Platz zu halten: Sie sorgte für 500 Billetverkäufe mehr als die "Avengers" und verwies den Blockbuster auf den Bronze-Rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line