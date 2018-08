Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

03. August 2018 - 17:00

"Eldorado" des Schweizer Filmemachers Markus Imhoof bewirbt sich in der Kategorie "Fremdsprachiger Film" um einen Oscar. Das Bundesamt für Kultur hat den Film bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood eingereicht, wie es am Freitag mitteilte.

