Dieser Inhalt wurde am 3. Juni 2019 06:32 publiziert

"Godzilla 2: King of the Monsters." schneidet bei den aktuellen Kino-Charts für Nordamerika gut ab und spülte gleich zu Beginn rund 50 Millionen Doller in die Kassen. (Archivbild)

Mit "Godzilla 2: King of the Monsters" hat eine weitere Folge der berühmten Monstersaga den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eingenommen. Der Film von Regisseur Michael Dougherty spielte an seinem Debütwochenende 49 Millionen Dollar ein.

Die Fortsetzung blieb aber deutlich hinter dem Vorgänger "Godzilla" zurück, der 2014 in den USA und Kanada mit gut 93 Millionen Dollar an den Start gegangen war. "Kong: Skull Island" hatte es 2017 auf 61 Millionen Dollar gebracht.

Disneys Neuverfilmung des Märchens "Aladdin" verdiente auf dem zweiten Rang der aktuellen Woche gut 42 Millionen Dollar dazu. Zusammen mit dem Einnahmen vom vorherigen Startwochenende flossen damit in Nordamerika schon 185 Millionen Dollar in die Kasse, rechnete die Branchenseite "Box Office Mojo" vor.

Der dritte Platz ging an den musikalischen Neueinsteiger "Rocketman". Der Film über die Ausnahmekarriere von Pop-Legende Elton John spielte von Freitag bis Sonntag geschätzte 25 Millionen Dollar ein. Taron Egerton spielt unter der Regie von Dexter Fletcher die Hauptrolle.

Der Horror-Schocker "Ma - Sie sieht alles", für preiswerte fünf Millionen Dollar gedreht, legte auf dem vierten Rang mit gut 18 Millionen Dollar einen hervorragenden Start hin. Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer spielt darin eine freundlich wirkende Hausbesitzerin, die zum Teenager-Schreck wird.

"John Wick: Kapitel 3" mit Keanu Reeves konnte sich an seinem dritten Kinowochenende noch einen Platz unter den Top Five sichern. Auf dem fünften Rang verdiente der Action-Film rund 11 Millionen Dollar dazu. Damit stiegen die bisherigen Einnahmen in Nordamerika auf 125 Millionen Dollar.

