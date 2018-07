Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

30. Juli 2018 - 16:52

Szenenbild aus "Mamma Mia! Here We Go Again". Die Musicalverfilmung lockte am Wochenende vom 26. bis 29. Juli 2018 am meisten Besucher in die Deutschschweizer Kinos. (Archiv)

Die Musicalverfilmung "Mamma Mia! Here We Go Again" hat am Wochenende in der Deutschschweiz erneut am meisten Besucherinnen und Besucher in die Kinos gelockt. Die Superhelden-Geschichte "Ant-Man and the Wasp" hat auf Anhieb Platz 2 erobert.

Den dritten Rang belegte "Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", der Vampirstreifen, der in der Westschweiz vor "Mamma Mia!" und "The Incredibles 2" die Spitze übernommen hat. Im Tessin schwang "Molly's Game" obenauf vor "Ocean's 8" und "Skyscraper".

