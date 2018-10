Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 12:01 publiziert 23. Oktober 2018 - 12:01

Der vierfache Olympiasieger Dario Cologna wird am Forum Nordicum von der Vereinigung der nordischen Skisportjournalisten ex-aequo mit Kamil Stoch zum Skikönig des Winters 2017/2018 gewählt.

Cologna erhielt in Seefeld die Auszeichnung zum zweiten Mal. Bereits nach dem Winter 2011/12 hatte der heute 32 Jahre alte Bündner die Ausmarchung, welche die Disziplinen Langlauf, Nordische Kombination und Skispringen umfasst, gewonnen.

Cologna überzeugte vergangenen Winter mit Gold über 15 km an den Olympischen Spielen in Pyeongchang, dem vierten Gesamtsieg in der Tour de Ski oder mit dem Triumph beim legendären Fünfziger am Holmenkollen in Oslo. Stoch sprang insbesondere während der Vierschanzentournee in einer eigenen Liga und schaffte mit vier Siegen Historisches.

