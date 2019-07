Die Comic-Verfilmung "Spider-Man: Far From Home" hat am Wochenende vom 4. bis 7. Juli 2019 am meisten Zuschauer in die Schweizer Kinos gelockt. (Archiv)

Die neu gestartete Comic-Verfilmung "Spider-Man: Far From Home" hat am Wochenende an den Schweizer Kinokassen den weitaus grössten Zuspruch erhalten. Verkauft wurden mehr als 40'000 Eintritte.

Im Mittelpunkt steht ein schmaler Junge namens Peter Parker alias Spider-Man. Der Film ist das zweite Solo-Abenteuer des Spinnenmannes mit Tom Holland in der Hauptrolle. 2017 debütierte der Brite in "Spider-Man: Homecoming" als Spinnenheld.

In der Deutschschweiz belegte "The Secret Life Of Pets 2", der Spitzenreiter des vorletzten Wochenendes, den zweiten Rang. Dritter wurde "Annabelle Comes Home".

Die Ehrenplätze in der Westschweiz belegten "Tory Story 4" und "Ibizia", während sich im Tessin "Annabelle Comes Home" und "Toy Story 4" diese Positionen sichern konnten.

