8. Oktober 2018 - 16:04

"Venom", der Superschurke aus dem Weltall, hat am Wochenende am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Rund 25'000 waren es. Für das Superhelden-Epos "The Incredibles 2" griffen noch gut 20'000 ins Portemonnaie. Dritter wurde "A Star Is Born".

Die Marvel-Comic-Verfilmung "Venom" mit Tom Hardy machte auch im Tessin das Rennen, auch hier vor "The Incredibles 2". In der Westschweiz spielte sich "Alad`2" auf den Spitzenplatz. Zweiter wurde "A Star Is Born", vor "The Nun".

