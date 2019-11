Dieser Inhalt wurde am 3. November 2019 14:50 publiziert

Die heftigen Winde haben in Bayonne, im Südwesten Frankreichs, einen Baum entwurzelt.

Des erste Herbststurm "Amélie" hat an der französischen Atlantikküste am Sonntag in rund 140'000 Haushalten zu Stromausfällen geführt. Betroffenen waren die Départements Pyrénées-Atlantiques, Landes, Dordogne, Charente-Maritime, Charente und Gironde.

Das teilte der Stromversorger Enedis mit. In der Nacht fegten nach Angaben des Wetterdienstes Météo France Winde von 163 Stundenkilometern über das Cap Ferret südwestlich von Bordeaux hinweg. Auf der Ile de Ré weiter nördlich wurden Windstärken von 139 Stundenkilometern gemessen. Selbst im Landesinneren in Bordeaux hatte der Wind eine Stärke von 121 Stundenkilometern.

Im Département Pyrénées-Altantiques wurden drei Menschen durch herabstürzende Äste leicht verletzt, wie die Präfektur unter Berufung auf die Rettungsdienste mitteilte. Die Feuerwehr musste hunderte Male ausrücken, vor allem wegen umgestürzter Bäume und abgerissener Stromkabel.

Mehrere Strassen waren blockiert, überflutet oder durch umgefallene Bäume versperrt. Vorübergehend galt in 15 Départements die zweithöchste Alarmstufe orange. Auch die französische Mittelmeerküste blieb nicht von Unwettern verschont. Im Département Alpes-Maritimes bei Nizza und auf Korsika gab es Gewitter, Starkregen und Überschwemmungen.

