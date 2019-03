Land unter in Lausanne am 12. Juni 2018. In der Schweiz gab es 2018 Unwetterschäden in der Höhe von rund 200 Millionen Franken. Das ist soviel wie seit 10 Jahren nicht mehr, aber deutlich unter dem jährlichen Durchschnitt seit 1972. (Archivbild)

KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

(sda-ats)