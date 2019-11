Wendy Holdener sorgt im Slalom von Levi für den ersten Schweizer Podestplatz des Winters. Die Schwyzerin wird hinter der amerikanischen Seriensiegerin Mikaela Shiffrin Zweite.

Mikaela Shiffrin hat in Levi den ersten Weltcup-Slalom des Winters 2019/20 gewonnen. Die 24-jährige Amerikanerin triumphierte vor Wendy Holdener und der Österreicherin Katharina Truppe. Die vierfache Slalom-Weltmeisterin Shiffrin stellte ihren 61. Weltcupsieg, den 41. in ihrer Spezialdisziplin, mit 1,78 Sekunden Vorsprung auf Holdener sicher. Die 26-jährige Schwyzerin verbesserte sich im zweiten Lauf noch um vier Positionen, womit sie in ihrer Spezialdisziplin den 23. Weltcup-Podestplatz erreichte. Die zur Halbzeit führende Slowakin Petra Vlhova schied am Nachmittag aus.

Michelle Gisin (3,17 zurück) klassierte sich im 6. Rang und zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Punkte beim Slalom-Auftakt gab es aus Schweizer Sicht auch für Aline Danioth (18.) und Elena Stoffel (23.).

Am Sonntag findet in Levi der erste Männer-Slalom der Saison statt (Start 1. Lauf um 10.15 Uhr).

