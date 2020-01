Ein 23-jähriger Walliser ist am Donnerstag beim Wandern in Le Trétien VS abgestürzt und gestorben. (Symbolbild)

Ein 23-jähriger Mann aus dem Wallis ist am Donnerstag in der Region von Le Trétien in der Gemeinde Salvan bei einem Wanderunfall ums Leben gekommen. Er rutschte in einem Couloir auf dem Schnee aus und stürzte rund 250 Meter einen steilen Abhang herunter.

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Walliser Kantonspolizei vom Freitag am Donnerstag gegen 15.45 Uhr.

Am Ort namens "Sur le Poyet" auf einer Höhe von rund 1230 Metern über Meer durchquerten der Verunglückte und ein zweiter Mann ein verschneites Couloir. Dabei rutschte der 23-Jährige aus.

Sein Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Er stammte aus der Region.

Neuer Inhalt Horizontal Line