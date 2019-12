Dieser Inhalt wurde am 23. Dezember 2019 14:34 publiziert

Die Kantonspolizei Waadt berichtete am Montag von einem Leichenfund am Bahngeleise in Daillens zwischen Lausanne und Yverdon. (Archivbild)

An den Bahngeleisen zwischen Lausanne und Yverdon ist am Montagmorgen die Leiche eines 30-jährigen Schweizers gefunden worden. Der Mann dürfte von einem Zug erfasst worden sein, als er in der Nacht entlang der Bahngeleise unterwegs war.

Ein Lokführer entdeckte den leblosen Körper des Mannes gegen 7.45 Uhr kurz nach der Durchfahrt im Bahnhof von Penthalaz auf der Höhe von Daillens, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann an der Waadtländer Riviera zuhause.

Es stellte sich heraus, dass die Polizei den Mann in der Nacht um 2.30 Uhr kontrolliert hatte, nachdem er sich in Cossonay alkoholisiert in der Wohnung geirrt hatte. Die Patrouille forderte ihn auf, die fremde Wohnung zu verlassen und nach Hause zu gehen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet zu den genauen Umständen, die zum Unfall am Bahngeleise geführt haben. Der entsprechende Bahnabschnitt war während rund einer Stunde unterbrochen.

Neuer Inhalt Horizontal Line