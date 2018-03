Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. März 2018 14:48 publiziert 15. März 2018 - 14:48

Motorrad-Superstar Valentino Rossi und Yamaha verlängern ihren Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2020.

Das gab das Team vor dem WM-Start am kommenden Wochenende mit dem GP von Katar in Losail bekannt.

Der 39-jährige "The doctor" gewann in seiner Karriere 115 WM-Rennen und bestreitet in diesem Jahr bereits seine 13. Saison in der Königsklasse. Für Yamaha holte der neunfache Weltmeister vier WM-Titel (2004, 2005, 2008, 2009) und eroberte in 206 Rennen für das japanische Werk 134 Podestplätze (56 Siege, 43 zweite und 35 dritte Ränge). Seinen letzten GP-Sieg feierte Rossi 2017 in Assen.

