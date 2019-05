In einem Gefängnis in Nordbrasilien sind nach offiziellen Angaben 42 Menschen getötet worden. Erst am Sonntag waren bei Unruhen in dem Gefängnis Anisio Jobim in Manaus, der Hauptstadt des Staates Amazonas, 15 Häftlinge bei Unruhen ums Leben gekommen.

