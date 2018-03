Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. Februar 2018 10:02 publiziert 18. Februar 2018 - 10:02

Ein 47-jähriger Mann ist am Samstagabend in Schwyz über ein schneebedecktes Tobel rund 15 Meter in einen Bach gestürzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz der Stoosbahn, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Der Mann stammte aus dem Kanton Schwyz. Was genau vorgefallen ist, untersuchen nun die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Innerschwyz.

Ein Care Team des Kantons betreute nach dem Unfall die Begleitpersonen des Verunglückten.

Neuer Inhalt Horizontal Line