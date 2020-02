Dieser Inhalt wurde am 19. Februar 2020 16:00 publiziert

Nachdem er fast die ganze Saison auf Formsuche war, glückt Benjamin Weger im Einzel-Wettkampf über 20 km an der WM in Antholz mit dem 5. Platz sein bestes Resultat an einem Grossanlass.

Dem Oberwalliser unterliefen liegend und stehend je ein Fehler. Damit verlor er knapp zweieinhalb Minuten auf den Franzosen Martin Fourcade, der seinen 12. WM-Titel holte.

In den ersten Rennen der WM hatte Weger nach einem Übertraining vor der Saison überhaupt nichts zustande gebracht, es passte weder läuferisch noch im Schiessstand. Nun passte es auch in der Loipe wieder erstaunlich gut.

Hinter Fourcade holte sein grosser Rivale Johannes Thingnes Bö mit knapp einer Minute Rückstand die Silbermedaille. Er leistete sich wie Weger zwei Schiessfehler, während Fourcade nur eine Strafminute aufgebrummt erhielt. Als Dritter holte Dominik Landertinger die erste Medaille für Österreich an dieser WM.

Nicht in die Top 40 schafften es die übrigen beiden Schweizer Serafin Wiestner und Joscha Burkhalter. Mario Dolder und Jeremy Finello mussten krank passen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!