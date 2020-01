Der 50-Jährige war kurz vor Turtmann VS auf die andere Strassenseite geraten und danach in einen Baum geprallt.

Bei einem Selbstunfall kurz vor Turtmann VS ist am Sonntagmorgen ein 50-jähriger Walliser ums Leben gekommen. Der in der Region wohnhafte Mann hatte aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einen Baum geprallt.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich um 08:15 Uhr. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

