Der Fahrer dieses Mercedes war mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde in eine Hausmauer gerast. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ein 52-jähriger Mann ist am Samstagabend mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Aarburg in eine Hausmauer gerast. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Polizei erhielt den Notruf gegen 20.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Demnach bot sich den Einsatzkräften ein "zerstörerisches Bild": Ein schwarzer Mercedes war komplett verformt und in ein Balkongeländer verkeilt. Der Autofahrer, ein 52-jähriger Portugiese, konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde mit dem Auto gegen eine Hausmauer geprallt, hat dabei eine Treppe und ein Balkongelände abrasiert und wurde auf die Strasse zurückgeschleudert. Beim Aufprall zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch vor Ort starb.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat zur Klärung des Umstände ein Verfahren eröffnet.

