Ein Autofahrer ist am späten Freitagabend in Grône VS bei einem Selbstunfall gestorben. Der 54-Jährige war in einer Linkskurve auf der Fahrt von Siders VS in Richtung Sitten VS auf die andere Strassenseite geraten.

Dort überschlug sich sein Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Walliser noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehr und eine Ambulanz.

