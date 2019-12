Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Triengen verstorben, nachdem er ungebremst in eine Hauswand fuhr. Weshalb er in der Linkskurve von der Strasse abgekommen war, ist noch unklar.

Der Mann zog sich sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, teilte die Luzerner Polizei mit. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken. Der Schaden am Gebäude konnte noch nicht beziffert werden.

Neuer Inhalt Horizontal Line