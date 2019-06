Ein 72-jähriger Mann, der als vermisst gemeldet war, wurde am Samstag in Beinwil am See AG tot auf einer öffentlichen Toilette gefunden. (Symbolbild)

In Beinwil am See AG ist am Samstag ein 72-jähriger Mann leblos in einer öffentlichen Toilette aufgefunden worden. Er war zuvor als vermisst gemeldet worden.

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hätten den 72-Jährigen kurz nach Mitternacht bei einem Rundgang entdeckt, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Die Kantonspolizei schliesst ein Verbrechen aus. Der Mann war am Montag zuletzt in Reinach AG gesehen worden und galt seither als vermisst.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung