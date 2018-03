Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

14. Februar 2018

Eine 73-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Montmollin NE mit dem Schrecken davon gekommen: Sie war auf einem Bahnübergang zwischen den Barrieren stecken geblieben. Zwei Passanten schafften es aber, die Frau rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Die beiden Personen versuchten nach Angaben der Kantonspolizei Neuenburg auch noch, die Schranken hochzuheben, um das Auto von den Geleisen zu schieben. Dies gelang ihnen aber nicht ganz. Trotz Notbremsung prallte der Zug der BLS in den linken Kotflügel des Fahrzeuges. Passagiere wurden bei dem Unfall keine verletzt.

Eine Ambulanz sei jedoch zur Kontrolle aufgeboten worden, hiess es weiter. Der Zugverkehr zwischen Chambrelien NE und Les Geneveys-sur-Coffrane NE auf der Strecke Neuenburg-La Chaux-de-Fonds war während knapp drei Stunden unterbrochen. Es standen Ersatzbusse zur Verfügung.

