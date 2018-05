Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 24. Mai 2018 15:10 publiziert 24. Mai 2018 - 15:10

Eine ältere Frau ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Vevey VD ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftungen ins Spital eingeliefert. Die Ursache des Brands ist unklar.

Die Rettungskräfte wurden gegen 2 Uhr morgens alarmiert, wie die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mitteilte. Eine Stunde später war der Brand gelöscht, der sich in einer Wohnung in der Avenue de la Gare ereignete. Die Feuerwehr fand die Leiche einer 75-jährigen Schweizerin. Eine zweite Person konnte sich aus eigener Kraft retten.

Etwa vierzig Bewohner des Gebäudes mussten in Sicherheit gebracht werden. Rund ein Dutzend von ihnen wurde ins Spital gebracht, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten.

Die Wohnung des Todesopfers wurde vollständig zerstört und das Gebäude beschädigt. Die Bewohner können während mehrerer Tage nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die lokalen Behörden und Angehörige organisieren deren Unterbringung.

Weitere Brände

Bereits am Dienstagnachmittag hatte die Feuerwehrleute in Vevey wegen Wohnungsbränden zweimal ausrücken müssen. Der erste ereignete sich um 14.30 Uhr in einer Mietwohnung in der Rue des Pêcheurs. Zwei Personen, darunter auch der Bewohner der beschädigten Wohnung, wurden von den Rettungsdiensten betreut.

Der zweite Notruf erfolgte gegen 17.30 Uhr wegen einer Wohnung in der Rue des Jardins. Eine Person, welche die mit Rauch gefüllte Unterkunft betrat, wurde von den Sanitätern versorgt.

