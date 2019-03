Dieser Inhalt wurde am 14. März 2019 16:31 publiziert

Missglücktes Parkmanöver: Ein 85-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag an der Poststrasse in Zug vom Brems- aufs Gaspedal gerutscht. Dabei krachte das Auto ins Schaufenster eines Kleidergeschäfts, verletzt wurde niemand.

Wie die Zuger Polizei mitteilte, entstand aber Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung