Dieser Inhalt wurde am 13. März 2018 13:04 publiziert 13. März 2018 - 13:04

Der frühere Schweizer Junioren-Internationale Amir Abrashi fällt mehrere Monate aus und steht dem SC Freiburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Der bald 28-jährige defensive Mittelfeldspieler erlitt am Samstag in der Bundesliga gegen Hertha Berlin (0:0) einen Kreuzbandriss im rechten Knie, wie sein Klub am Dienstag mitteilte.

Abrashi spielte von 2010 bis 2015 für die Grasshoppers und stand in dieser Zeit auch elfmal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft im Einsatz. Für Freiburg bestreitet der mittlerweile albanische Internationale seine dritte Saison.

