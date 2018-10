Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Oktober 2018 16:09 publiziert 21. Oktober 2018 - 16:09

Absteiger EHC Kloten sorgt in den Achtelfinals des Schweizer Cups für die Überraschung. Die in der Swiss League kriselnden Zürcher schaffen gegen National-League-Leader Biel die Wende vom 0:3 zum 4:3.

Die letzten sechs Partien in der Swiss League hat Absteiger Kloten allesamt verloren. Im Cup sah es nach dem ersten Drittel und einem 1:3 gegen den Leader aus der oberklassigen National League nach der nächsten Pleite aus. In nur 9 Minuten hatte Biel gegen Kloten für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung gesorgt, weitere Treffer kamen dann allerdings nicht mehr hinzu. Dank drei Toren im Mitteldrittel stellte das Team von Trainer André Rötheli von 1:3 auf 4:3; gegen ein Biel, das in dieser Saison zuvor erst drei Niederlagen hatte einstecken müssen und die Tabelle in der National League mit vier Punkten Reserve auf Bern anführt.

Mit den ZSC Lions ist auch für den Schweizer Meister bereits in den Cup-Achtelfinals Schluss. Die Zürcher, die sich in der Meisterschaft nach schwachem Start zuletzt stabilisieren konnten, unterlagen im Emmental bei den SCL Tigers 5:3. Der Cup und die Lions, das passt seit dem Titelgewinn in der Saison 2015/16 nicht mehr so richtig zusammen: Zum dritten Mal in Folge scheitern die Zürcher in der 2. Runde.

Telegramme:

Kloten - Biel 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

4188 Zuschauer. - SR Massy/Erard, Bürgi/Ambrosetti. - Tore: 3. Fuchs (Brunner, Earl) 0:1. 7. Fuchs 0:2. 9. Brunner (Fuchs, Earl/Ausschluss Monnet) 0:3. 16. Monnet (Krakauskas) 1:3. 30. Lehmann (Bircher) 2:3. 35. (34:32) Bircher (Kellenberger, Monnet) 3:3. 36. (35:24) Füglister (Knellwolf, Sutter) 4:3. - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Bern - Fribourg-Gottéron 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

7543 Zuschauer. - SR Salonen/Urban, Kovacs/Castelli. - Tore: 9. Almquist (Andersson) 1:0. 18. Rüfenacht (Arcobello) 2:0. 31. Holös (Marchon, Mottet) 2:1. 35. Scherwey (Haas/Ausschluss Mottet) 3:1. 48. Scherwey 4:1. 56. Arcobello (Blum) 5:1. 59. Scherwey (Haas, Sciaroni) 6:1. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg.

SCL Tigers - ZSC Lions 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

5412 Zuschauer. - SR Eichmann/Koch, Fuchs/Obwegeser. - Tore: 5. Johansson (Huguenin/Ausschlüsse Erni; Prassl, Cervenka) 1:0. 13. Kuonen (Glauser, Johansson/Ausschluss Bodenmann) 2:0. 19. Bachofner 2:1. 21. (20:20) Gagnon (Elo, Neukom) 3:1. 21. (20:34) Phil Baltisberger (Cervenka) 3:2. 37. Pascal Berger (DiDomenico) 4:2. 51. Huguenin (DiDomenico/Ausschlüsse Hollenstein, Pettersson) 5:2. 59. Blindenbacher (Sutter, Wick/Ausschluss Kuonen) 5:3. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 13mal 2 plus 10 Minuten (Bachofner) gegen die ZSC Lions.

Ambri-Piotta - Lausanne 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

3981 Zuschauer. - SR Stricker/Strobel, Altmann/Catteneo. - Tore: 2. Kubalik (Ngoy) 1:0. 6. Herren (Junland/Ausschluss Jelovac) 1:1. 58. Novotny (Zwerger) 2:1. 60. (59:13) Incir (Trisconi) 3:1 (ins leere Tor). - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

3213 Zuschauer. - SR Tscherrig/Potocan, Schlegel/Kehrli. - Tore: 14. Hüsler (Schweri, Ness) 0:1. 37. Knelsen 0:2. 40. (39:05) Eigenmann (Ulmer/Ausschlüsse Maier, Schmuckli) 1:2. 58. Mosimann (Gähler/Bankstrafe Olten) 1:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Olten, 7mal 2 Minuten gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

La Chaux-de-Fonds - Davos 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

3530 Zuschauer. - SR Müller/Gäumann, Duarte/Wermeille. - Tore: 14. Kessler (Meyer) 0:1. 38. Pestoni (Prince, Paschoud) 0:2. 49. (48:30) Hasani 1:2. 50. (49:46) Marc Wieser (Dino Wieser, Egli) 1:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

Übersicht:

Schweizer Cup. Achtelfinals: Kloten - Biel 4:3 (1:3, 3:0, 0:0). SCL Tigers - ZSC Lions 5:3 (2:1, 1:1, 1:1). Olten - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Bern - Fribourg 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). La Chaux-de-Fonds - Davos 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Ambri-Piotta - Lausanne 3:1 (1:0, 0:0, 2:0). EVZ Academy - Genève-Servette (15.45).

Neuer Inhalt Horizontal Line