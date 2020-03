Dieser Inhalt wurde am 18. März 2020 10:51 publiziert

Abtreibungen sind in Neuseeland künftig nicht mehr strafbar. (Symbolbild)

Abtreibungen sind in Neuseeland künftig nicht mehr strafbar. Das Parlament in Wellington verabschiedete am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz.

Bislang galt Schwangerschaftsabbruch in Neuseeland gemäss einem Gesetz von 1961 als Straftat, Abtreibungsärzten drohten bis zu 14 Jahre Gefängnis.

Obwohl das Gesetz nie angewendet wurde und Frauen im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs keine Strafe drohte, betonte Gesundheitsminister Andrew Little die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. "Ab heute werden Abtreibungen richtigerweise als Gesundheitsfrage behandelt", erklärte er. Mit der neuen Regelung sei es für Frauen leichter, sich beraten und behandeln zu lassen.

