Für Will Smith als Flaschengeist in der Märchenverfilmung "Aladdin" sind am Wochenende in der Romandie und im Tessin am meisten Filmfans ins Kino gegangen. In der Deutschschweiz lag der Film auf Platz Zwei hinter Keanu Reeves als Actionheld "John Wick".

"Aladdin" mit Will Smith als Flaschengeist stürmt die Kinos in der Schweiz. In der Deutschschweiz liegt die Neuverfilmung des Märchens kurz nach dem Start auf Platz Zwei, in der Romandie und im Tessin auf Platz Eins.

In der Deutschschweiz haben am Wochenende fast 25'000 Kinofans "Aladdin" gesehen. Damit liegt das Märchen hinter Keanu Reeves als Action-Held "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", der etwas über 30'000 Kinoeintritte verzeichnete. Den Sieger der Vorwoche, die Komödie über zwei Trickbetrügerinnen mit dem Titel "The Hustle", haben die Kinobesucher und -besucherinnen auf den dritten Platz (11'704 Eintritte) verwiesen.

In der Romandie schaffte es "John Wick" auf den zweiten und der auf dem japanischen Videospiel basierende Pokémon-Film "Detective Pikachu" auf den dritten Platz. Im Tessin lag der Pokémon-Film auf Platz Zwei und "The Hustle" auf Platz Drei.

