Die Bundesratsmitglieder Alain Berset, Ueli Maurer und Karin Keller-Sutter äusserten sich am Sonntagabend nach den Abstimmungen an einer Medienkonferenz in Bern zu den Resultaten. Aus Sicht von Bundespräsident Ueli Maurer bedeutet das Ja zum AHV-Steuerdeal Sicherheit.

KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda-ats)