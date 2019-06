Bei einem Selbstunfall sind am Donnerstagabend in Vuadens FR zwei Personen verletzt worden. Der 20-jährige Lenker hatte in einer Kurve die Herrschaft über das Auto verloren, prallte in einen Baum und überschlug sich.

Laut Polizeiangaben vom Freitag war der Lenker alkoholisiert und zu schnell unterwegs. Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Strasse geriet, ein Feld überquerte, in einen Baum prallte und sich überschlug, bevor es zum Stillstand kam.

Zwei der vier Autoinsassen wurden beim Unfall verletzt und per Ambulanz in Spitalpflege gebracht.

