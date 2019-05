Dieser Inhalt wurde am 20. Mai 2019 08:04 publiziert

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso verpasst die Qualifikation zum diesjährigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis.

Nachdem er zunächst die Top 30 verfehlt hatte, schaffte es der Spanier in der Nacht auf Montag unter den verbliebenen sechs Piloten auch nicht in die Top 3. Das wäre für eine Teilnahme an der 103. Auflage des Rennklassikers erforderlich gewesen.

Das Rennen findet am nächsten Sonntag statt. Alonso verpasst damit erneut die Chance, der zweite Pilot nach dem Briten Graham Hill zu werden, der mit Siegen in Monaco (Formel 1), Le Mans (Langstrecke) und Indianapolis (Indy Series) die "Triple Crown" des Motorsports schafft.

