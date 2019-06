Dieser Inhalt wurde am 3. Juni 2019 05:36 publiziert

Nach dem Abebben des Rückreiseverkehrs am verlängerten Auffahrtswochenende gibt es keinen Stau mehr am Gotthardtunnel. (Archivbild)

Der kilometerlange Stau am Gotthard hat sich in der Nacht auf Montag wieder aufgelöst. Wie TCS Verkehr per Twitter mitteilte, kann der Verkehr auf der A2 wieder störungsfrei zwischen Quinto und Airolo rollen.

Zuvor war die Rückreisekolonne am Gotthardtunnel zum verlängerten Wochenende zeitweise bis auf zirka 16 Kilometer angewachsen. Der Zeitverlust bei der Fahrt in Richtung Norden hatte zum Teil über drei Stunden betragen.

Gegen 3.00 Uhr gab es in der Nacht auf Montag laut TCS noch eine Überlastung am Gotthard-Strassentunnel. Diese staute den Verkehr auf rund fünf Kilometern und hatte zu einer Wartezeit von rund einer Stunde geführt. Mittlerweile ist auf den Verkehrsüberwachungskameras aber flüssiger Verkehrsfluss sichtbar.

