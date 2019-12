Dieser Inhalt wurde am 23. Dezember 2019 23:08 publiziert

Ambri-Piotta wird bei der erstmaligen Teilnahme am Spengler Cup in der Altjahreswoche in Davos durch drei Angreifer und einen Goalie verstärkt.

Die drei Stürmer sind Floran Douay und Marco Miranda von Genève-Servette sowie der kanadische Ex-NHL-Spieler Wojtek Wolski, der zuletzt für den chinesischen KHL-Verein Kunlun Red Star auflief. Als Goalie kommt Ludovic Waeber, der Ersatz-Keeper von Fribourg-Gottéron.

Ambri bestreitet am Donnerstagnachmittag gegen den russischen KHL-Vertreter Salawat Ufa das Eröffnungsspiel.

