Simon Ammann glückt der Auftakt zur Vierschanzentournee ordentlich.

Der Toggenburger liegt nach dem 1. Durchgang in Oberstdorf im 13. Zwischenrang. Der vierfache Olympiasieger segelte bei Windstille auf 132 m. Auf den Tag genau vor 22 Jahren, am 29. Dezember 1997, begann für Simon Ammann der Höhenflug. Als 16-jähriger Gymnasiast und Bauernsohn aus Unterwasser stand er im Allgäu erstmals überhaupt an einem Weltcupspringen am Start. Ammann wurde auf Anhieb 15. und löste so das Ticket für die Olympischen Spiele 1998 in Nagano.

Der WM-Dritte Killian Peier (123,5 m) hingegen verlor das Duell gegen den Deutschen Constantin Schmid. Der Waadtländer verpasste auch einen der fünf Lucky-Loser-Plätze. Der 33. Rang ist für Peier ein herber Rückschlag, nachdem er diesen Monat noch erstmals auf ein Weltcup-Podest gesprungen war. Die Endausmarchung verpasste auch Dominik Peter. Der mit 18 Jahren jüngster Flieger im Feld wurde 45. (113 m).

In Führung liegt der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Asiate hatte vergangenen Winter den Grand Slam geschafft und ist nun auf Kurs zum fünften Tournee-Sieg in Folge. Der Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger ist mit 7,7 Punkten bereits beachtlich. Der Österreicher Stefan Kraft folgt im 3. Rang.

