Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Mai 2018 12:34 publiziert 23. Mai 2018 - 12:34

Nationaltrainer Michael Suter nominiert für das Testspiel vom 5. Juni in Aalborg gegen Dänemark sowie für die WM-Playoffs gegen Norwegen vom 9. Juni in Stavanger und vom 12. Juni in Zug 17 Spieler.

Angeführt wird das Aufgebot von Andy Schmid, der nach einjähriger Absenz ins Nationalteam zurückkehrt. Der Captain der Rhein-Neckar Löwen bestritt bisher 165 Spiele Länderspiele (743 Tore) und wird auch für die kommende EM-Qualifikation gegen Kroatien, Serbien und Belgien zur Verfügung stehen.

Am zweitmeisten Länderspiele der aktuellen Nationalspieler hat Nicolas Raemy auf der Konto (49), der nach einem am 14. September 2016 erlittenen Schleudertrauma sein Comeback im Nationalteam gibt.

Auf die Nominierung eines Neulings verzichtet Suter, dafür kann er aber aus Verletzungsgründen nicht auf die Dienste der vier Linkshänder Ron Delhees, Dimitrij Küttel, Pascal Vernier und Cédrie Tynowski sowie Stefan Huwyler zählen.

Für das WM-Playoff-Rückspiel in Zug konnten bereits 1600 Tickets verkauft werden, die Bosshard Arena fasst 7200 Zuschauer.

Neuer Inhalt Horizontal Line