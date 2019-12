Dieser Inhalt wurde am 31. Dezember 2019 00:02 publiziert

Soll in den Libanon gereist sein: Der zuletzt in Japan unter Hausarrest gestandene frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn. (Archivbild)

Der unter Anklage stehende frühere Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn hat überraschend Japan verlassen. Ghosn, der zuletzt wegen Vorwürfen des finanziellen Fehlverhaltens unter Hausarrest in Tokio gestanden hat, flog am Montag in den Libanon.

Der 65-Jährige sei am Sonntag am Flughafen der Hauptstadt Beirut gelandet, verlautete am Montag aus Regierungs- und Sicherheitskreisen im Libanon.

Es war demnach unklar, ob der frühere Unternehmenschef Japan mit Erlaubnis der dortigen Justizbehörden verlassen hatte oder nicht. Der ehemalige Automanager besitzt neben der französischen auch die libanesische und brasilianische Staatsbürgerschaft.

Ghosn steht in Japan unter Anklage wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim japanischen Renault-Partner Nissan. Dem einst gefeierten Automanager wird in einer Reihe von Punkten finanzielles Fehlverhalten vorgeworfen. Er soll unter anderem persönliche Verluste auf Nissan übertragen haben. Ihm wird vorgeworfen, sein Einkommen als zu niedrig angegeben, den Autobauer Nissan um fünf Millionen Euro geschädigt und sich persönlich bereichert zu haben.

Ghosn weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden. Grund soll gewesen sein, dass er Nissan näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. Die beiden Konzerne bilden gemeinsam mit Mitsubishi Motors eine Allianz.

Neuer Inhalt Horizontal Line