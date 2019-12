Dieser Inhalt wurde am 16. Dezember 2019 15:28 publiziert

Die srilankische Angestellte der Schweizer Botschaft in Colombo wurde verhaftet.

In Sri Lanka hat die Polizei am Montag eine srilankische Angestellte der Schweizer Botschaft in Colombo verhaftet. Die Frau hatte angegeben, entführt und von Unbekannten bedroht worden zu sein. Nun wirft ihr die Polizei vor, "falsche Beweise fabriziert" zu haben.

Neuer Inhalt Horizontal Line