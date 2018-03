Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 25. Februar 2018 16:11 publiziert 25. Februar 2018 - 16:11

Bei einem Unfall ist auf der A2 hinter dem Belchentunnel in Richtung Luzern ein Autoanhänger umgekippt.

Auf der Autobahn A2 ist am Sonntagmorgen der Anhänger eines Personenwagens hinter dem Belchentunnel in Richtung Luzern umgekippt. Zahlreiche Kartons und Gepäck verteilten sich auf der Fahrbahn. Bis um 11 Uhr musste eine Spur gesperrt bleiben.

Der Lenker habe nach dem Belchentunnel durch ein Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit. In der Folge sei der Anhänger ins Schleudern geraten und nach einer Kollision mit der Leitplanke auf die Seite gekippt. Das Unfallfahrzeug sei dabei in die Gegenrichtung gedreht worden.

Gemäss Polizeiangaben wurde niemand verletzt und auch weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

