In der Argentina National Meteorological Service Base Esperanza in der Antarktis war es am Donnerstag 18,3 Grad warm, etwa gleich wie gleichzeitig im sonnigen Kalifornien.

In der Antarktis haben Wissenschaftler Rekordtemperaturen von kalifornischem Ausmass gemessen. Am 6. Februar wurden an der argentinischen Forschungsstation Esperanza Base im Norden der Antarktis 18,3 Grad Celsius gemessen - so viel wie gleichentags in Los Angeles.

Die Rekordtemperaturen seien Teil einer Hitzewelle in der Antarktis, die etwa die erste Februarhälfte angedauert habe, teilte die Nasa mit. Satellitenbilder zeigten, dass die Hitzewelle grosse Schneemassen zum Schmelzen brachte. Auf der Insel Eagle Island beispielsweise schmolzen zwischen dem 6. und dem 11. Februar insgesamt 106 Millimeter der Schneedecke - 20 Prozent der saisonalen Schneeanhäufung. Zuvor waren bereits zwei Hitzewellen im November und im Januar in der Antarktis gemessen worden.

