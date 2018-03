Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. Februar 2018 07:48 publiziert 18. Februar 2018 - 07:48

In seinem ersten Spiel nach längerer Verletzungspause reiht sich Luca Sbisa unter die Punktesammler. Beim 6:3-Heimsieg seiner Vegas Golden Knights gegen Montreal gibt er den Assist zur 2:1-Führung.

Der neue NHL-Klub aus Las Vegas, Leader in der Western Conference, kann wieder auf Luca Sbisa bauen. Nebst einem Tor bilanziert der Zuger Verteidiger nun zehn Assistpunkte, obwohl er in dieser Saison erst 25 Spiele absolvieren konnte.

Für Sbisa ist eine unglückliche Zeit zu Ende gegangen. Ab dem 12. Dezember fiel er mit einer Fussverletzung aus. Kaum war er wieder einsatzfähig, erlitt er im Januar in einem Zweikampf einen Bänderriss im Mittelfinger, der ihn zu einer Operation zwang.

Zwölftes Tor von Hischier

Auch der Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier war nicht untätig. Mit einem Schlenzschuss zum 2:2 zu Beginn des Mitteldrittels leistete der junge Walliser seinen Beitrag am bemerkenswerten 4:3-Sieg der New Jersey Devils bei Tampa Bay Lightning, dem Leader der Eastern Conference. Hischier wurde unter die besten drei Spieler der Partie gewählt.

Auch Bärtschi trifft

Nach seiner Verletzung wird Sven Bärtschi bei den Vancouver Canucks behutsam wieder an seine verantwortungsvollen Aufgaben in der ersten Sturmlinie herangeführt. Im Match bei den San Jose Sharks legte der Oberaargauer eine Pause ein. Beim jüngsten 6:1-Heimsieg gegen die Boston Bruins tauchte Bärtschi in der vierten Angriffsformation auf. Einen seiner Einsätze nutzte er zum 4:0 noch im ersten Drittel. Es war sein 13. Tor in der NHL-Saison.

Neuer Inhalt Horizontal Line