Die AC Milan kommt in der Serie A weiterhin nicht vom Fleck. Die Mailänder kassieren in der 17. Runde bei Atalanta Bergamo eine Kanterniederlage und verlieren 0:5.

Eine Stunde lang konnten die Mailänder in Bergamo auf etwas Zählbares hoffen, ehe Mario Pasalic und Josip Ilicic mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten die Partie zugunsten des Gastgebers entschieden.

Noch einmal Ilicic und der Kolumbier Luis Muriel sorgten mit ihren Toren in der Schlussphase dafür, dass Milan seine höchste Niederlage der Geschichte in der Serie A egalisierte. Im Mai 1998 verloren die Milanisti bei Roma ebenfalls 0:5. Die höchste Heimniederlage war das 1:6 gegen Juventus Turin im April 1997. Im November 1922, als die Meisterschaft noch in der "Prima Divisione" ausgetragen wurde, verlor Milan zuhause gegen Bologna 0:8.

Erstmals seit dem 4. Spieltag kam Ricardo Rodriguez bei Milan wieder zum Einsatz. Der Schweizer Internationale wurde in der Pause ersetzt, Remo Freuler wurde bei Atalanta erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Während Atalanta Anschluss an die Champions-League-Plätze hält, verbleibt Milan im Mittelmass der Tabelle. Seit dem Trainerwechsel Anfang Oktober gewannen die Mailänder nur drei von zehn Partien.

Kurztelegramm und Rangliste

Atalanta Bergamo - AC Milan 5:0 (1:0). - 20'940 Zuschauer. - Tore: 10. Gomez 1:0. 61. Pasalic 2:0. 63. Ilicic 3:0. 72. Ilicic 4:0. 83. Muriel 5:0. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo ab 88. mit Freuler, Milan bis 45. mit Rodriguez.

Rangliste: 1. Juventus Turin 17/42 (31:17). 2. Inter Mailand 17/42 (36:14). 3. Lazio Rom 16/36 (38:16). 4. AS Roma 17/35 (33:17). 5. Atalanta Bergamo 17/31 (43:25). 6. Cagliari 17/29 (33:23). 7. Parma 16/24 (23:19). 8. Napoli 16/21 (25:21). 9. Torino 17/21 (22:26). 10. AC Milan 17/21 (16:24). 11. Sassuolo 16/19 (28:27). 12. Hellas Verona 16/19 (17:20). 13. Bologna 16/19 (24:27). 14. Udinese 17/18 (13:28). 15. Fiorentina 17/17 (21:28). 16. Lecce 16/15 (20:32). 17. Sampdoria Genua 17/15 (14:27). 18. Brescia 16/13 (14:28). 19. SPAL Ferrara 17/12 (12:26). 20. Genoa 17/11 (17:35).

