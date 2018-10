Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 26. Oktober 2018 16:03 publiziert 26. Oktober 2018 - 16:03

An den WTA Finals in Singapur bleiben die topgesetzten Spielerinnen von 1 bis 4 in der Vorrunde hängen. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber verabschiedet sich ebenso wie US-Open-Siegerin Naomi Osaka.

Die nur durch die Absage der rumänischen Weltranglisten-Ersten Simona Halep ins Feld der WTA Finals gerutschte Niederländerin Kiki Bertens gewann nach einer 6:3-Führung durch die Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka, der eine Oberschenkelverletzung zu schaffen machte.

Auch die Nummer 2 der Weltrangliste verlor am Freitag ihr letztes Gruppenspiel. Die Deutsche Angelique Kerber, in Singapur topgesetzt, verlor gegen Sloane Stephens aus den USA 3:6, 3:6. Gegen die Amerikanerin tut sich Kerber besonders schwer, die neueste Niederlage war die bereits fünfte im fünften direkten Duell.

In den Halbfinals stehen sich am Samstag die Nummern 5 bis 8 gegenüber. Sloane Stephens (5) spielt gegen die Tschechin Karolina Pliskova (7), Kiki Bertens (8) bekommt es mit Jelina Switolina aus der Ukraine (6) zu tun.

