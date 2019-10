Dieser Inhalt wurde am 27. Oktober 2019 17:30 publiziert

Der VfL Wolfsburg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Die Niedersachsen kommen gegen Augsburg nicht über ein torloses Remis hinaus.

Fünf Minuten vor Schluss schoss João Victor den vermeintlichen Siegtreffer für Wolfsburg, doch mit dem Sieg und dem damit verbundenen Sprung an die Tabellenspitze wurde nichts. Der Brasilianer stand vor seinem erfolgreichen Abschluss im Offside, das Hands eines Augsburger Verteidigers wurde nicht geahndet.

So musste sich der VfL mit einem Remis begnügen, dem bereits fünften in neun Meisterschaftsspielen. Das Team des Österreichers Oliver Glasner ist aber weiterhin ungeschlagen - als einziges Team der Bundesliga in dieser Saison. Vom Schweizer Trio kam bei den Wölfen niemand zum Einsatz, Admir Mehmedi ist verletzt, Renato Steffen und Kevin Mbabu sassen auf der Ersatzbank.

Augsburg holte nach dem 2:2 gegen Bayern München einen weiteren Punkt gegen ein Topteam der Liga. Das Team von Martin Schmidt verdiente sich das Remis dank einer mutigen Leistung. Zu den auffälligsten bei den Gästen gehörte Ruben Vargas, der in der 9. Minute eine erstklassige Chance verpasste und Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Stephan Lichtsteiner spielte durch.

