Dieser Inhalt wurde am 29. Juni 2019 14:35 publiziert

In Genf ist es am Samstag bei Protesten gegen den im Hotel Intercontinental logierenden Präsidenten Kameruns, Pau Biya, zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern des Präsidenten gekommen.

Rund 250 Personen haben am Samstag in Genf gegen den Präsidenten Kameruns demonstriert, welcher derzeit im Intercontinental Hotel logiert. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern des Präsidenten.

Die Sicherheitskräfte setzten daraufhin Wasserwerfer und Tränengas ein, wie ein Mitarbeiter von Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Demonstranten befanden sich auf halbem Weg zwischen der Place des Nations und dem Hotel, in welchem der Präsident logiert. Dieses war von zahlreichen Polizisten teils in Vollmontur bewacht. Die Demonstranten prangern das Regime des 86-Jährigen an.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung