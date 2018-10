Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

16. Oktober 2018

Für das im Frühjahr erwartete Baby sind der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan in Australien bereits beschenkt worden.

Der australische Generalgouverneur Peter Cosgrove überreichte dem Paar am Dienstag in Sydney ein Paar landestypische Stiefel aus Lammfell, sogenannte Ugg Boots, in Babygrösse sowie ein grosses Plüschkänguru mit Baby im Beutel.

Beim Auftritt des Paars vor Sydneys weltberühmter Oper drängten sich hunderte Bewunderer der Royals hinter Sicherheitszäunen, schwenkten australische Fahnen und hoben übergrosse Koala-Plüschbären in die Höhe - das Ganze unter den wachsamen Blicken von Polizisten und Scharfschützen.

Bei einem Besuch in Sydneys spektakulären Taronga-Zoo posierten der Herzog und die Herzogin von Sussex mit Koalabären. Auch eine Bootstour im Hafen der Stadt gehörte zum Programm. Der Aufenthalt in Australien ist der Auftakt einer 16-tägigen Reise des Paares in der Pazifikregion, die später noch nach Neuseeland, Fidschi und Tonga führen soll.

Der 34-jährige Harry und die 37 Jahre alte Meghan, eine ehemalige US-Schauspielerin, hatten am 19. Mai auf Schloss Windsor geheiratet. Die Nachricht, dass sie im Frühling Nachwuchs erwarten, hatte der Kensington Palast am Montag verbreitet.

