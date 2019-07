Dieser Inhalt wurde am 13. Juli 2019 19:13 publiziert

Raub der Flammen: Ein Polizist konnte den Lenker des SUV per Lichthupe vor Rauch und Feuer warnen.

Ein Auto ist am Samstagmorgen auf dem Grossen Sankt Bernhard in Brand geraten. Ein Polizist, der in seiner Freizeit unterwegs war, konnte den Fahrer noch rechtzeitig mit Lichthupen warnen.

Der Polizist war zwischen Liddes und Bourg-Saint-Pierre unterwegs, als er feststellte, dass aus dem SUV Rauch aufstieg. Dies sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von lenouvelliste.ch.

Durch Lichthupen machte er den Fahrer auf die gefährliche Situation aufmerksam. Der Lenker hielt an, und gemäss Polizeiangaben hatte der Polizist kaum Zeit, den drei Erwachsenen und zwei Kindern aus dem Auto zu helfen, bevor der SUV in Flammen aufging. Verletzt wurde schliesslich niemand.

