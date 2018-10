Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 17:33 publiziert 23. Oktober 2018 - 17:33

Ein Autolenker hat sich am Dienstagmittag auf der Fahrt von Göschenen in Richtung Andermatt UR verletzt, als sein Auto in einer Rechtskurve auf die linke Seite kippte. Seine Beifahrerin und drei Kinder im Wagen blieben unverletzt.

Der Mann wurde ins Kantonsspital gebracht, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte. Das Auto mit deutschen Kontrollschildern war beim ehemaligen Restaurant Schöllenen aus derzeit ungeklärten Gründen mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidiert und sodann seitlich angehoben worden. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke beträgt rund 11'000 Franken.

