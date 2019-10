Dieser Inhalt wurde am 19. Oktober 2019 11:38 publiziert

Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst hat eine Automobilistin in Münchenstein.

Eine unachtsame Automobilistin hat am Freitagabend auf der Kreuzung Basel-/Bruderholzstrasse in Münchenstein eine Kollision mit einem anderen Auto verursacht. Vier Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die 30-Jährige kam von Basel her und wollte kurz nach 22.15 Uhr auf jener Kreuzung nach links in Richtung Muttenz abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei der frontal-seitlichen Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Ins Spital gebracht wurden neben der Fehlbaren auch die drei Insassen des getroffenen Wagens.

